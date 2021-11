Pfizer quer dose de reforço da vacina da Covid-19 para pessoas com 18 ou mais anos

A Pfizer pediu ao regulador de saúde norte-americano - a Food and Drug Administration (FDA) - autorização para aplicar uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 a todos os indivíduos com 18 ou mais anos.O pedido desta terça-feira surge numa altura em que se verifica o aumento dos casos de Covid-19 em vários países.Recorde-se que os idosos e os grupos mais vulneráveis estão já a receber a terceira dose da vacina desde setembro.Um estudo recente, citado pela AFP, revelou que uma dose de reforço da vacina da Pfizer pode restaurar ajudar a reforçar a proteção contra sintomas da infeção até 96%, mesmo com a variante Delta.