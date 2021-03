Pfizer/BioNTech entrega antecipadamente 10 milhões de doses da vacina Covid

A Comissão Europeia chegou a acordo com a Pfizer/BioNTech para a entrega antecipada de 10 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, que estarão disponíveis no segundo trimestre do ano.



Em comunicado, o executivo comunitário explica que as vacinas fazem parte do lote de 100 milhões de doses contempladas no segundo contrato com as duas farmacêuticas e cuja entrega estava prevista para os terceiro e quarto trimestres de 2021. “Sei quão crítico o segundo trimestre é para o desenrolar das estratégias de vacinação nos Estados-membros.







Esta antecipação de entrega para abril, maio e junho terá de ser aprovada pelos Estados-membros e a informação surge um dia após vários países, incluindo Portugal, terem suspendido a administração da vacina da AstraZeneca.