Comité Olímpico Internacional para fornecer vacinas

participantes nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A farmacêutica Pfizer e a parceira BionTech anunciaram, esta quinta-feira, que chegaram a um acordo com ocontra a Covid-19 aos atletasAs empresas disseram em comunicado que se coordenariam com os órgãos desportivos nacionais para garantir que as vacinas contra o coronavírus estivessem disponíveis para todos os que precisassem antes de viajar para o Japão.Em atualização