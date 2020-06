PGR admite prisão de Isabel dos Santos

O Procurador-Geral de Angola, Hélder Pitta Grós, admitiu ontem a possibilidade de avançar, em coordenação com as autoridades judiciais portuguesas, para a emissão de uma mandado de captura contra a empresária Isabel dos Santos, ex-presidente da Sonangol, investigada por branqueamento de capitais.Questionado pela Lusa sobra a possibilidade de emissão de um mandado da captura contra Isabel dos Santos, o procurador angolano não excluiu essa possibilidade. "Temos estado a trabalhar em sintonia com as autoridades portuguesas, todo o trabalho que nos últimos dias veio a público é um trabalho que está a ser feito em sintonia total entre Angola e Portugal a nível das autoridades judiciárias, e se, por acaso, houver necessidade de chegarmos a esse ponto, em conjunto veremos como proceder", adiantou, recusando avançar um horizonte temporal para tomar tal medida. "Isso são questões processuais e não poderia estar aqui a publicitar algo que está no processo e que estamos a trabalhar", referiu.Segundo a PGR de Angola, correm contra Isabel dos Santos vários processos de natureza cível e criminal, em que o Estado reivindica valores superiores a 4,6 mil milhões de euros. No âmbito destas investigações, o Ministério Público angolano requereu o arresto das contas da empresária e do marido em Angola e Portugal.O julgamento do chamado "caso dos 500 milhões", que envolve José Filomeno dos Santos, vai ser retomado terça-feira em Luanda. ‘Zenu’ dos Santos responde por tráfico de influências, burla e branqueamento de capitais no alegado desvio de 500 milhões de dólares do Fundo Soberano de Angola, a que presidia.