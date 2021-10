PGR brasileiro abre investigação preliminar a supostos crimes de Bolsonaro

O procurador-geral da República (PGR) brasileiro abriu na quinta-feira uma investigação preliminar aos alegados crimes cometidos durante a pandemia de covid-19 por 13 políticos, incluindo o Presidente, Jair Bolsonaro, noticiou a imprensa local.

Em causa está um relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), sobre alegadas falhas e crimes cometidos na pandemia no Brasil, entregue na quarta-feira ao PGR, Augusto Aras, a quem cabe analisar as acusações contra Jair Bolsonaro e às restantes 12 pessoas com foro privilegiado - direito dado no país a algumas autoridades que ocupam cargos públicos, permitindo que não sejam julgadas pela Justiça comum.

A decisão do PGR de abrir a investigação preliminar, no formato de "notícia de facto", é considerada rotineira neste tipo de casos.