O Procurador-geral da República (PGR) de Angola, Hélder Pitta Gróz, deslocou-se ao Dubai para tentar deter Isabel dos Santos, mas a missão saldou-se num fracasso. Pita Gróz, segundo informações obtidas pelos Negócios, fez a viagem num avião fornecido pela presidência de Angola e acompanhado por outros dois procuradores convencido que as autoridades dos Emirados Árabes Unidos iriam colaborar com a justiça angolana, mas esta premissa não se confirmou.



