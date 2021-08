PGR do Brasil acusa ex-deputado Roberto Jefferson por incitação ao crime

O ex-deputado brasileiro Roberto Jefferson, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e aliado do Presidente, Jair Bolsonaro, foi acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) do Brasil por incitação ao crime.

A acusação, feita na semana passada e hoje tornada pública, foi entregue pela subprocuradora Lindôra Araújo, que indicou que o ex-deputado incitou ao crime e cometeu outros crimes previstos na Lei de Segurança Nacional e na lei que tipifica crimes raciais.

No documento, a PGR sustenta que, entre fevereiro e julho deste ano, o ex-deputado estimulou a população a invadir o Congresso e a atacar instituições, como o Supremo Tribunal Federal (STF), e acusou-o ainda da prática de homofobia.