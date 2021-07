PGR do Brasil recorre de decisão que declarou ex-juiz Sérgio Moro suspeito em mais dois processos contra Lula da Silva

A Procuradoria-Geral da República (PGR) brasileira recorreu na sexta-feira da decisão que estendeu a suspeição do ex-juiz Sergio Moro a mais dois processos contra o antigo Presidente Lula da Silva no âmbito da Lava Jato.

O recurso foi apresentado pela sub-procuradora Lindôra Araujo ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Em causa está a decisão do juiz do STF Gilmar Mendes que, além do caso do apartamento tríplex, estendeu a suspeição de Moro também aos processos de Lula da Silva relacionados a uma quinta em Atibaia, no estado de São Paulo, e à doação de um imóvel para o Instituto Lula.