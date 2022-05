Pilar del Río apoia Lula com a "intenção de retomar a democracia" no Brasil

A presidente da Fundação José Saramago, Pilar del Río, disse à Lusa, que vai "de alguma maneira marcar presença" na campanha de Lula da Silva às presidenciais brasileiras "numa intenção de retomar a democracia".

À margem das celebrações em Brasília do centésimo aniversário do nascimento de José Saramago e das celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, Pilar Del Río, viúva do escritor, afirmou estar feliz pelo início da campanha eleitoral, sentindo-se "privilegiada por estar no mesmo lugar de onde vai partir essa campanha".

No sábado, Luiz Inácio Lula da Silva lança, na cidade de São Paulo, a pré-candidatura à presidência do Brasil, estando as eleições marcadas para outubro.