Piloto capturado na Líbia que dizia ser português é afinal um veterano de guerra norte-americano

por militares do Exército Nacional Líbio (ENL), uma melícia armada liderada por Khalifa Haftar.

No momento da captura pelas forças rebeldes da Líbia, no início de maio, o mercenário disse ser Jimmy Reis, um português de 29 anos.Segundo o The Washington Post, Jimmy Reis é, afinal, Jamie Sponaugle, um veterano de guerra da Força Aérea norte-americana.A notícia avançada esta terça-feira pela publicação diz que Jamie Sponaugle tem 31 anos e é oriundo da Flórida, nos Estados Unidos.Jamie pilotava um jato perto da capital da Líbia, Tripoli, a 7 de maio, no momento em que foi capturado porO mesmo jornal revela que Sponaugle pilotava o Mirage F1 e estava em missão de bombardeamento.