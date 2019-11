Piloto chinês proibido de voar após fotografia de passageira no cockpit se tornar viral

A fotografia mostra a mulher a posar com bebidas ao seu lado.





Air Guilin que partia de Guiln com destino a Yangzhou city, porém, só esta semana foi amplamente divulgado no site Weibo, o equivalente ao Facebook. A publicação dizia: "Obrigada comandante, estou tão feliz".

Um piloto chinês foi proibido de voar após a fotografia de uma passageira no cockpit de um avião se ter tornado viral.A imagem foi tirada em janeiro num voo da companhiaA Air Guilin não especificou se a foto foi tirada no meio do voo, mas pilotos e analistas chineses alegam que a foto parece ter sido tirada durante o voo.