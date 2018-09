Piloto compra pizzas para 159 passageiros depois do voo ser desviado

Vídeo do momento já se tornou viral nas redes sociais.

Um piloto da American Airlines comprou 40 caixas de pizza para oferecer aos passageiros depois do voo em que seguiam ter sido desviado, em Wichita Falls, EUA. Uma forte tempestade obrigou ao desvio da aeronave que seguia de Los Angeles para Dallas Fort Worth, na passada quinta-feira.

Os 159 passageiros que seguiam a bordo do avião ficaram a saber que só no dia seguinte é que iriam chegar ao seu destino final. Por forma a acalmar os ânimos o homem, cuja identidade ainda é desconhecida, carregou as caixas do estafeta e distribuiu pizza pelas pessoas que esperavam no aeroporto.



O gesto solidário do piloto tornou-se viral e foi alvo de dezenas de elogios e partilhas, contando já com cerca de oito mil visualizações.





@AmericanAir The Captain of Flight 2354 bought pizza for everybody who was stuck in Wichita Falls Regional airport after a weather diversion. I don’t think I’ve seen this before. pic.twitter.com/sLmo76ckUB — Josh Raines (@J_reigns2) 7 de setembro de 2018