Piloto da SATA mata homem com catana numa quinta em Montemor-o-Novo

Um homem de 48 anos é suspeito de matar outro homem com recurso a uma catana esta quarta-feira de manhã, numa quinta em Cortiçadas de Lavre, em Montemor-o-Novo, no distrito de Évora.A vítima de 45 anos foi encontrada com diversos golpes na zona do corpo e membros superiores, a mão foi cortada do antebraço e estava a cinco metros do corpo que estava semi-nu da cintura para baixo.O alerta foi dado ao início da manhã, às 7h40.O carro da vítima estava numa estrada de terra batida que dá acesso à zona da quinta e os ténis pretos mais em baixo com as meias como se ali fossem deixados de propósito.O alerta inicial foi dado por populares com a indicação de que o proprietário do espaço teria apanhado a vítima num assalto. O resultado foi a morte do assaltante, mas as autoridades quando chegaram ao local e iniciaram a investigação deixaram cair essa tese.Populares referem que haveria uma relação extra-conjugal entre a mulher do proprietário, um piloto da SATA, e a vítima e que terá sido esse o motivo do homicídio com extrema violência.Para já a investigação prossegue e está a cargo da Polícia Judiciária de Évora.O agressor foi detido e aguarda o desenrolar do processo.