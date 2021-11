"Homem fica ferido após queda de parapente em Niterói, na Região Metropolitana do Rio"

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima. #ODia pic.twitter.com/IDDf7YfOTm November 18, 2021

O homem foi socorrido pelos bombeiros e levado para o Hospital Azevedo Lima.



Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Um piloto de parapente sofreu um acidente na manhã desta quinta-feira e caiu no meio de uma avenida em Niterói no Rio de Janeiro, no Brasil. O homem perdeu o controlo do equipamento e caiu após embater nuns fios de alta tensão.