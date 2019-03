Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piloto do avião que transportava Emiliano Sala era daltónico e não podia voar à noite

Autoridade britânica de Aviação Civil decidiu remeter explicações para mais tarde até porque a "investigação da AAIB continua em andamento".

14:46

O piloto do avião que transportava o jogador argentino Emiliano Sala era daltónico e não podia voar à noite, segundo avança a BBC.



David Ibbotson era daltónico e a licença de piloto que detinha não lhe dava a qualificação necessária para voar à noite.



A autoridade britânica de Aviação Civil decidiu remeter explicações para mais tarde até porque a "investigação da AAIB continua em andamento".



A mesma investigação já tinha revelado, há cerca de um mês, que a aeronave que transportava Sala não tinha autorização para voar comercialmente.



Recorde-se que Emiliano Sala tinha sido a maior contratação da história do Cardiff. Depois de assinar contrato o jogador viajou de Nantes para Cardiff onde acabou por ter o acidente.



Após vários dias de buscas, o corpo foi encontrado junto aos destroços da aeronave, a 67 metros de profundidade, no canal da Mancha.