Duas pessoas morreram, esta terça-feira, na sequência da queda de um avião num parque de estacionamento de um stand de automóveis no estado de Ohio, nos Estados Unidos.O alerta foi dado às 7 da manhã.Segundo as autoridades, entre as vítimas mortais estão o piloto e um dos ocupantes, sendo que vários veículos e edíifcios ficaram danificados.A queda do avião provocou um incêndio que demorou cerca de 30 minutos a ser extinto extinto, avança a polícia, citada pela ABC News.