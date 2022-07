Piloto escreve carta à fada dos dentes após menina perder dente durante voo

O piloto da companhia aérea United Airlines, Josh Duchow, escreveu uma carta à fada dos dentes depois de Lena Larmon, uma menina de seis anos, perder um dente durante um voo.A menina e a família, depois de regressarem de férias na Noruega, apanharam um voo que fazia a ligação entre Nova Iorque e a Carolina do Sul, nos EUA. A menina dormiu durante todo o voo e só quando estava na área de recolha de bagagem, no Aeroporto Internacional de Greenville-Spartanburg, em Greer, se apercebeu que tinha perdido um dente."Oh, meu Deus, o meu dente caiu", disse a criança após a descoberta. Lena começou de imediato a chorar, porque não tinha nada para dar à fada dos dentes. Lauren Larmon, mãe da menina, contou que a família ainda tentou voltar ao avião para procurar o dente, mas as portas de segurança já estavam fechadas.Foi então que a família se cruzou com a tripulação que, segundo o jornal Fox News, se apercebeu que a menina estava perturbada. Josh Duchow retirou de imediato um papel da sua mala e começou a escrever uma carta para a fada dos dentes."Querida fada dos dentes, caiu um dente à Lena durante o voo para Greenville. Por favor aceite esta nota no lugar do seu dente", escreveu Duchow. A menina perguntou ao piloto se a carta iria mesmo resolver o problema e toda a tripulação tranquilizou a menina.Quando chegou a casa, a criança colocou a carta debaixo da almofada e foi surpreendida por uma resposta da fada dos dentes. "Lena, está tudo bem. Vou encontrar o dente. Continua a lavar os dentes", podia ler-se na nota deixada.A companhia aérea manifestou-se depois e garantiu estar orgulhosa "de ver momentos como este, que sublinham o nosso compromisso de ir mais além com os nossos clientes".