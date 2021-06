O piloto espanhol de rali Víctor Magariños, de 48 anos, morreu este sábado numa colisão com o carro do português Ricardo Costa, em Cerdedo-Cotobade, perto de Pontevedra, Espanha.



O acidente ocorreu pelas 12h23 (hora local) na estrada EP-0401, no município de Carballedo, avançou o jornal La Voz de Galicia.



Para o local foram mobilizadas ambulâncias e um helicóptero, mas já não foi possível salvar a vida de Víctor Magariños que terá ficado encarcerado.





