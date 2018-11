Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piloto esquece-se de prender passageiro de Asa Delta e este voa pendurado

Vídeo mostra como turista da Florida sobreviveu a voo arrepiante.

15:40

Chris Gursky, um turista norte-americano de visita à Suiça, decidiu fazer o batismo de asa delta no primeiro dia de férias, mas a viagem acabou por se tornar numa aventura mais radical do que o esperado.



O piloto esqueceu-se de prender Chris à Asa Delta e o que se passou nos dois minutos e 14 segundos seguintes foi aquilo a que Gursky apelidou de "a experiência mais próxima da morte".



Em vários momentos é possível perceber que a Chris apenas lhe resta agarrar o ferro da Asa Delta com toda a força para não morrer. Com apenas uma das mãos acabou por conseguir manter-se agarrado praticamente até à aterragem.







Como resultado da viagem o turista oriundo da Florida acabou por rasgar o tendão do bícep esquerdo e foi sujeito a uma cirurgia no pulso.



Gursky revela que o piloto fez tudo para o manter "em cima" da Asa Delta, depois de se aperceber que algo estava errado.



Em declarações à imprensa britânica, Chris diz que chegou a temer o pior. "Lembro-me de olhar para baixo e pensar, é agora. Estava a perder a força na mão direita", atirou.



O piloto acabou por sofrer algumas fraturas e também rasgou o tendão do bícep esquerdo.



Uma viagem que tinha tudo para ser memorável, tornou-se inesquecível pelas piores razões.