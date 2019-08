Piloto Jessi Combs morre em acidente a alta velocidade. Tentava bater novo recorde

"Lamentavelmente perdemos a Jessi ontem [na terça-feira] devido a um horrível acidente. Fui a primeira pessoa a chegar ao local e, confiem em mim, fizemos tudo o que era humanamente possível para salvá-la", escreveu Terry Madden, amigo e elemento da equipa de Jessi, numa publicação feita no Instagram.

Jessi Combs, conhecida como a mulher mais rápida do mundo em quatro rodas e apresentadora da série de televisão "All Girls Garage", morreu esta terça-feira num acidente a alta velocidade enquanto tentava bater um novo recorde.O anúncio foi feito pela família de Jessi, de 39 anos. "O sonho mais notável de Jessi era tornar-se a mulher mais rápida do mundo, um sonho que ela perseguia desde 2012", escreveu a família num comunicado em que davam conta da morte da piloto. "Combs deixou a Terra a conduzir de forma mais rápida do que qualquer outra mulher na história."O acidente que vitimou a mulher ocorreu pouco depois das 16h00 (hora local) em Akvird Desert, no Oregon (EUA). A piloto estava a tentar registar um novo recorde mundial de velocidade ao volante de um protótipo.Os detalhes do acidente não foram divulgados.