Lis, ex-motociclista espanhol, morreu esta terça-feira, aos 46 anos, devido à Covid-19. O piloto, vice-campeão em Espanha em 125 centímetros cúbicos, em 1996, era um negacionista assumido.A irmã do atleta, Elena Lis, publicou no jornal Levante um artigo que dá conta da história do irmão, que se recusou a tomar a vacina contra a doença.Elena Lis aconselha todos a tomarem a vacina. "O Jorge não o pode dizer agora, mas eu digo-o em seu nome: por favor não duvides e recebe a vacina".