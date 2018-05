Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piloto português vence segunda corrida da quinta prova do Pirelli World Challenge

Álvaro Parente venceu este domingo a segunda corrida da quinta prova do campeonato americano de GT, disputada em Bowmanville, no Canadá.

Por Lusa | 00:49

O piloto português Álvaro Parente venceu este domingo a segunda corrida da quinta prova do Pirelli World Challenge, o campeonato americano de GT, disputada em Bowmanville, no Canadá.



"Finalmente, tivemos um dia sem contrariedades anormais. O Bentley Continental GT3 é muito competitivo nesta pista, mas mesmo, quando podíamos lutar pelo primeiro lugar na corrida de sábado, a chuva não nos ajudou. Hoje, com o asfalto seco, pudemos mostrar toda a nossa competitividade e conquistar o nosso primeiro triunfo da temporada", afirmou Álvaro Parente.



O piloto da equipa K-PAX Racing partiu da 'pole', graças a ter feito a volta mais rápida na corrida de sábado, e não deu hipóteses à concorrência.



"Já merecíamos este resultado. Passámos por uma fase complicada, com incidentes que destruíram o nosso carro, e os rapazes tiveram de trabalhar arduamente para podermos estar à partida de diversas corridas, como aconteceu este fim de semana, depois do despiste que sofremos há duas semanas sem qualquer responsabilidade. Esta vitória é a justa recompensa para toda a equipa e para os meus mecânicos e engenheiros em particular", sublinhou Álvaro Parente, à sua assessoria de imprensa.



A próxima ronda do Pirelli World Challenge disputa-se no próximo fim de semana, em Lime Rock, nos Estados Unidos.