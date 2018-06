Piloto russo desaparecido no Afeganistão é encontrado vivo 30 anos depois

Associação de veteranos de guerra anuncia ter encontrado piloto que foi abatido na guerra.

Um piloto russo que foi dado como desaparecido no Afeganistão em 1987 foi encontrado com vida, mais de 30 anos depois. A agência russa TASS diz que o piloto em causa em se chama Alexander Mironov, mas ainda não existe confirmação oficial da sua identidade.O antigo piloto militar estará neste momento no Paquistão, onde funcionaram vários campos de prisioneiros soviéticos, aquando da invasão do Afeganistão. Terá sido abatido em combate.O militar foi localizado graças aos esforços de uma associação internacional de veteranos de guerra. Valeri Vostronin, que preside à comissão de prisioneiros de guerra da Rússia, confirmo a informação e adianta que estão a ser desenvolvidos esforços para que o piloto regresse a casa "nos próximos meses".

A TASS adianta que a localização do piloto terá sido conseguida graças à colaboração de membro norte-americanos da associação de veteranos.