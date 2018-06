Piloto salvo por populares após queda e explosão de avião

Aparelho caiu em Detroit e matou duas pessoas.

Duas pessoas perderam a vida quando um Cessna 210 se despenhou e explodiu perto do aeroporto de Detroit, nos EUA.A terceira pessoa que seguia a bordo do pequeno aparelho, o piloto, sobreviveu graças à intervenção de testemunhas oculares, que acorreram aos destroços e o retiraram do avião.A atuação "corajosa" dos populares fez a diferença entre a vida e a morte, asseguram as autoridades, que explicam como o salvamento aconteceu: mal chegaram ao local do acidente, várias pessoas pegaram em bastões para partir as janelas do aparelho e dar espaço ao homem para se libertar do interior dos destroços.O momento em que a vítima conseguiu fugir do aparelho em chamas foi captado em vídeo e partilhado nas redes sociais.De seguida, o sobrevivente foi levado para o hospital local para receber tratamento, aparentando estar lúcido.De acordo com a ABC , o piloto comunicou à torre de controlo estar a ter um problema com o trem de aterragem, bem como admitiu que estaria com pouco combustível, pouco antes de se despenhar.O avião acabou por cair numa zona residencial, bateu numa árvore e virou-se ao contrário, explodindo e pegando fogo. Ninguém no solo foi atingido na queda e nenhuma habitação foi danificada.As autoridades ainda estão a investigar este incidente.