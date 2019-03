Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pilotos da marinha norte-americana morrem em queda de helicóptero

Causas do acidente estão a ser investigadas.

31.03.19

Dois pilotos da marinha norte-americana morreram na sequência de uma queda de helicóptero em Yuma, no Arizona, no sábado passado.



As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas.