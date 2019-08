Pilotos da Ryanair no Reino Unido em greve hoje e sexta

Os voos da Ryanair no Reino Unido podem sofrer perturbações esta quinta e sexta-feira devido a uma greve dos pilotos, apesar de a companhia ter anunciado que não vai alterar o plano de voos previsto e não espera problemas.Os pilotos do sindicato britânico Balpa (British Airline Pilots Association) aprovaram uma greve para estes dois dias e para 02 a 04 de setembro e, apesar de a companhia aérea de baixo custo ter tentado bloqueá-la nos tribunais de Londres, a justiça decidiu na quarta-feira a favor dos pilotos."Os pilotos da Ryanair pedem o mesmo tipo de políticas e acordos que existem nas outras companhias aéreas", argumentou o secretário-geral do sindicato, Brian Sutton, perante o tribunal britânico.Na audiência, a Ryanair argumentou que a greve pode ser "enormemente disruptiva" e provocar "danos significativos" à reputação da companhia, mas hoje, autorizada a greve, disse não esperar problemas, "graças ao trabalho e boa-vontade da maioria" dos seus pilotos no Reino Unido.Já na Irlanda ocorreu o oposto: o Tribunal Superior de Dublin decidiu, no mesmo dia, atender aos argumentos da companhia 'low cost' e bloquear a greve, marcada igualmente para hoje e sexta-feira e para entre 02 e 04 de setembro.Os advogados da companhia, que tem sede na Irlanda, argumentaram que o sindicato de pilotos não permitiu que as negociações chegassem a uma conclusão antes de anunciar a greve.O sindicato irlandês Forsa, que representa 180 pilotos irlandeses que trabalham para a Ryanair, alegou que a empresa simplesmente ignorou a proposta apresentada pelos pilotos com as reivindicações salariais e laborais.As greves são um protesto contra as condições laborais e salariais praticadas pela Ryanair.Além do Reino Unido e da Irlanda, a Ryanair enfrenta movimentos de contestação em Portugal, onde o pessoal de cabine (assistentes de bordo) iniciou na quarta-feira uma greve de cinco dias, e em Espanha, onde uma greve também do pessoal de cabine, convocada por dois sindicatos, está marcada para 10 dias de setembro (1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29).Em Portugal e Espanha, os sindicatos exigem que a Ryanair cumpra a legislação laboral nacional.Ainda em Espanha, o Sepla (Sindicato Espanhol de Pilotos de Minhas Aéreas), fez uma consulta aos associados e 90% deles apoiaram a adoção de medidas legais, entre as quais uma greve, a lançar nas próximas semanas se a companhia não recuar na decisão de encerrar três bases no país.O Sepla representa cerca de 500 dos 800 pilotos da Ryanair em Espanha.Em mais um sinal da contestação laboral na companhia, a confederação sindical belga CNE/ACV Puls pediu na terça-feira aos tripulantes da companhia irlandesa na Bélgica que mostrem "solidariedade" e não trabalhem durante a greve em Portugal, acusando a companhia de usar o aeroporto de Charleroi para "furar" a paralisação.A Ryanair anunciou em julho a intenção de eliminar 900 postos de trabalho, num universo de 13.000 trabalhadores, e encerrar uma série de bases, incluindo a de Faro, no sul de Portugal.Segundo um dos sindicatos espanhóis que convocaram a greve, a Ryanair fechou o último ano fiscal com 1.047 milhões de euros de lucro e o trimestre passado com 250 milhões de euros de lucro, resultados que considera não justificar financeiramente os cortes anunciados.