Imagens incríveis da aurora, durante o voo da TAP entre São Francisco e Lisboa!

Bom dia! — Márcio Santos - Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) November 9, 2023

Pilotos da TAP captaram o momento em que se depararam com uma aurora boreal no céu noturno, durante um voo entre São Francisco e Lisboa, no passado fim de semana. O vídeo registado a partir do 'cockpit' tornou-se viral nas redes sociais.No hemisfério norte, o fenómeno de luz e cor é visível, em geral, de setembro a abril, perto dos Polos Norte e Sul, nomeadamente quando partículas carregadas de energia solar entram em contacto com gases presentes na atmosfera terrestre.