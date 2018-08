Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pilotos de Ryanair na Alemanha juntam-se à greve de 24 horas

Por Lusa | 12:11

Os pilotos da Ryanair na Alemanha vão apoiar a greve de 24 horas anunciada para sexta-feira pelos pilotos da Irlanda, Suécia e Bélgica, disse esta quarta-feira o sindicato alemão Vereinigung Cockpit.



De acordo com o sindicato, trata-se de uma greve de 24 horas que abrange todos os pilotos contratados pela Ryanair na Alemanha, sendo que os pilotos da companhia aérea decidiram apoiar a greve, para pressionarem a administração a aumentar os salários e a melhorar as condições de trabalho.



O sindicato não esclareceu quais as ligações aéreas que serão afetadas pela greve.



A greve terá início na sexta-feira às 04h01 (hora de Lisboa) e terminará no sábado às 03h59.



Desta forma, o sindicato alemão une-se aos pilotos da Ryanair na Irlanda, Suécia e Bélgica, que também vão paralisar na sexta-feira.



Esta é a maior greve de pilotos na história da companhia aérea de baixo custo irlandesa.



A Ryanair já cancelou 146 dos 2.400 voos previstos para sexta-feira na Europa.