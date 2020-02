Boeing 767 da Air Canada , com 128 passageiros, aterrou de emergência no aeroporto de Barajas, em Madrid, depois de ter sobrevoado a pista por várias horas, devido a problemas técnicos, anunciaram as autoridades espanholas.

Os pilotos responsáveis pelo sucesso da aterragem do avião da Air Canada em Madrid ao final da tarde desta segunda-feira já desembarcaram juntamente com alguns dos passageiros.

O avião aterrou às 19h08 (18h08 em Lisboa), numa manobra de emergência bem-sucedida, em que pousou sem uma das 10 rodas do trem de aterragem e com o motor esquerdo desligado.

Não há vítimas a registar no incidente e, nas imagens transmitidas por vários canais televisivos, a aterragem parece ter sido normal.



O Sindicato espanhol de pilotos de linhas aéreas (Sepla) precisou que o avião perdeu peças do trem de aterragem que entraram no motor esquerdo.