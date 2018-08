Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pilotos irlandeses acusam Ryanair de "falta de experiência" em questões laborais

Pilotos das bases na Holanda, Alemanha, Irlanda, Suécia e Bélgica cumprem esta sexta-feira uma greve de 24 horas.

Por Lusa | 18:11

O sindicato que representa os pilotos irlandeses da Ryanair disse esta sexta-feira que a companhia aérea "não tem experiência" em relações laborais, sendo exemplo disso a greve que decorre até à madrugada de sábado em cinco países.



Os pilotos da Ryanair das bases na Holanda, Alemanha, Irlanda, Suécia e Bélgica cumprem esta sexta-feira uma greve de 24 horas, a quinta desde meados de julho convocada pela Associação de Pilotos Irlandeses de Linhas Aéreas (IALPA), filiada no sindicato Fórsa.



Em comunicado entretanto divulgado, o Fórsa sublinha que a Ryanair respondeu à ação com "agressividade" e falando em despedimentos e reduções de pessoal nas suas operações.



Porém, para o Fórsa, a reação da empresa serviu antes "para reforçar a determinação" dos trabalhadores na luta pelos seus direitos, ao mesmo tempo que demonstrou a "falta de experiência [da companhia aérea] em matéria de relações laborais".



Na nota, o Fórsa lamenta também que a transportadora aérea tenha classificado os pilotos em greve de "casos isolados", garantindo também que está a ter sucesso em negociações "com outras estruturas sindicais de outras bases europeias", depois de, em dezembro, ter assumido a intenção de reconhecer sindicatos independentes.



"O facto de a empresa estar agora a enfrentar paralisações em quatro outros países [além da Irlanda], bem como greves da tripulação de cabine, como a de há duas semanas, mostra que isso não é verdade", vinca o Fórsa.



Na segunda-feira, a IALPA vai, contudo, voltar às tentativas de diálogo com a Ryanair, depois de ter aceitado que um mediador independente oriente o processo.



Relativamente à greve em curso, a companhia de baixo custo garantiu que vai realizar 85% dos voos programados para esta sexta-feira, enquanto os sindicatos referem que 67 mil passageiros são afetados pelo protesto.



Os sindicatos de pilotos avançaram para a paralisação numa tentativa de pressionarem a administração a aumentar os salários e a melhorar as condições de trabalho.



A greve começou às 04h01 (hora de Lisboa) e terminará no sábado, às 03h59.



Na semana passada, tripulantes de cabine de Itália, Portugal, Espanha e Bélgica estiveram em greve para reclamar, nomeadamente, a aplicação das leis laborais nacionais e não da irlandesa.