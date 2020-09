Pinguim encontrado morto com máscara no estômago

Um pinguim foi encontrado morto por banhistas na praia de Juquehy, no litoral norte de São Paulo, Brasil, após o feriado de 9 de setembro que levou milhares de pessoas até às praias.Mas foi a autópsia que deixou o Brasil em choque: os biólogos encontraram uma máscara no estômago do animal. Segundo os profissionais do Instituto Argonauta, em Ubatuba, o pinguim foi detetado com uma máscara facial N96 presa no estômago.O Instituto tem vindo a alertar para a presença de máscaras no oceano. Devido ao aumento da poluição e com o evoluir da pandemia, são vários os animais que têm aparecido mortos.Também uma tartaruga foi encontrada por banhistas com uma garrafa de plástico presa na garganta, poucos dias depois do feriado de 9 de setembro.