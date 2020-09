Pirateada conta pessoal do Twitter do primeiro-ministro indiano

A conta pessoal do Twitter do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, foi pirateada esta manhã, com várias mensagens a pedir doações de criptomoedas para um fundo da covid-19.

"Peço a todos vós que doem generosamente ao Fundo de Auxílio do Primeiro-Ministro para a Covid-19", lê-se numa mensagem na conta de Modi, ligada ao seu website e aplicação móvel, seguida de um endereço para pagamento.

O 'hacker' identificou-se numa segunda mensagem como "John Wick", uma personagem fictícia de um filme com o ator Keanu Reeves.