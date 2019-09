Pista cai do segundo andar de discoteca e deixa 30 pessoas soterradas

Uma pista de dança de uma discoteca em Bogotá, na Colombia, desabou e deixou pelo menos 30 pessoas soterradas.A placa de cimento de 25 metros desabou do segundo andar do espaço noturno, ferindo sete pessoas, entre elas dois adolescentes de 16 e 17 anos.Nas imagens do momento da queda , divulgadas pelo jornal britânico Metro, é possível observar uma multidão a saltar ao som de uma música quando, de repente, o palco desaba e as pessoas desaparecem no meio do fumo.Na altura, estariam cerca de 300 pessoas na discoteca. O comandante de operações de socorro, Pedro Manosalva, acredita que o acidente terá sido provocado pela sobrelotação do espaço.A discoteca da capital colombiana foi encerrada pelas autoridades.