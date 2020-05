Pit Bull recusa-se a abandonar corpo de dono assassinado

Um cão de raça pit bull foi filmado e fotografado ao lado do corpo do dono de 25 anos assassinado a tiro durante um tiroteio na cidade de Guadalajara, no México.O cão encostou-se ao corpo do companheiro, já sem vida, no meio da estrada.O animal terá desaparecido pouco tempo depois e as autoridades investigam agora os contornos do crime.