Vídeo mostra pitbull a atacar violentamente criança na rua

Animal abocanhou perna de menino e só foi travado pelo dono, após várias tentativas.

Um cão pitbull foi filmado a atacar uma criança, junto a uma loja de animais, na China. As imagens mostram o cão a abocanhar a perna do menino, que surge visivelmente assustado.



A criança de quatro anos, de seu nome Wu, estava a caminhar na rua quando foi atacada pelo animal. O dono da loja de animais, Li, é visto a tentar separar os dois, perante o olhar atónito de outras pessoas que observam a cena aterrorizadas.



Depois de várias tentativas, o homem finalmente consegue separar o animal e a criança, utilizando um instrumento apropriado para lhe abrir a mandíbula. O menino é auxiliado por algumas pessoas no local e aparenta estar confuso com tudo o que aconteceu.







Não é claro quem estaria a tomar conta da criança no momento em que o ataque aconteceu, no entanto, o dono da loja de animais, responsável pelo cão, já foi notificado para pagar uma multa. Ainda não foi confirmado que o cão venha a ser abatido.