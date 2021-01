Pizza Hut vai começar a entregar pizzas com drones

Acha que pedir uma pizza e ela chegar por drone é um cenário muito futurista e distante? Então saiba que Pizza Hut vai começar já este verão a testar este tipo de entrega, em Israel, sendo que cada drone será capaz de transportar no máximo duas pizzas e um refrigerante.

A Domino’s, na Nova Zelândia, já tinha tentado este sistema, mas o projeto acabou por ser cancelado. Melhor sorte espera a Pizza Hut de Israel, que se juntou à empresa Dragontail Systems para tornar real esta visão do futuro.

Ao The Wall Street Journal, Ido Levanon, CEO da Dragontail Systems, explicou que "as entregas com drones vão permitir aos restaurantes e estafetas entregar pedidos numa área mais alargada, de forma mais segura e económica", mas lembra que ainda há um caminho muito longo a percorrer até que esta se torne uma solução mais abrangente: "Não é realista pensar que vamos ver drones a voar por todo o lado e a atirar pizzas para as portas das casas".

Numa primeira fase, o objetivo da Pizza Hut de Israel é fazer com que os drones deixem o restaurante com as pizzas e as entregues em zonas próprias nas cidades, para que depois sejam estafetas a fazer o resto do percurso, até à casa dos clientes.



O ministério dos transportes de Israel já deu luz verde aos primeiros testes, mas só permite a saída dos drones a partir de um único restaurante e as entregas estão restritas a uma área de 80 quilómetros quadrados. Ainda assim, e apesar dos limites, a Pizza Hut já anunciou que conseguirá fazer entregas a 7 mil famílias.