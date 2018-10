Pizzaria dá comida a sem-abrigo após relatos de pessoas a comerem do lixo

Little Caesars afixou uma mensagem na porta de um dos seus restaurantes nos EUA.

Uma pizzaria de Fargo, no estado norte-americano do Dakota do Norte, afixou uma mensagem na porta onde convida os sem-abrigo da zona a entrar e a comerem de graça no restaurante.A medida foi tomada quando a gerente, Michelle Lussier, se apercebeu de que muitas pessoas estavam a alimentar-se com restos que encontravam no lixo nas ruas do Little Caesars."Você é um ser humano e vale mais do que uma refeição tirada do lixo. Por favor, entre durante as nossas horas de expediente e coma umas fatias de pizza e beba um copo de água sem qualquer custo. Não faremos nenhuma pergunta", pode ler-se na mensagem afixada.O gesto, que rapidamente se tornou viral, levou a mulher a ser entrevistada pelo Valley News Live, um jornal local. "Não se sinta envergonhado se tem fome. É bem vindo [no restaurante] para comer umas fatias de pizza", reiterou Michelle.As pizzas que sobram no final do dia também começaram a ser oferecidas aos sem-abrigo.