PJ ajuda a desmantelar rede ilegal que divulgava filmes na internet

A Polícia Judiciária participou no desmantelamento da rede Sparks Group, que obtinha e divulgava filmes e programas de televisão com direitos de autor de forma ilegal na internet. A operação foi realizada juntamente com a Europol, Eurojust e outras 17 entidades policiais de todo o mundo.



Da operação resultou a destruição de 70 servidores distribuídos pela América do Norte, Europa e Ásia. Vários suspeitos foram detidos.





A organização criminosa estava a ser investigada desde setembro de 2016. O seu modus operandi consistia na obtenção de discos Blu-ray e DVD com conteúdos inéditos, reproduzindo e carregando-os em servidores online sem fazer referência a quaisquer direitos de autor. Esses conteúdos eram carregados em plataformas de streaming, redes peer-to-peer e Torrent, onde disponibilizavam os programas antes do seu lançamento. Terão sido centenas deles, causando dezenas de milhões de dólares americanos de prejuízos aos estúdios de produção cinematográfica.

Portugal contribuiu para a operação através de buscas domiciliárias, apreensões e desmantelamento de um servidor de partilha e distribuição deste tipo de conteúdos.