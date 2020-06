PJ de Cabo Verde lança apelo para encontrar jovem desaparecida há nove dias

A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde lançou hoje um apelo para encontrar uma jovem de 18 anos desaparecida há nove dias, na cidade da Praia, ilha de Santiago, pedindo a quem souber do paradeiro para contactar as autoridades.

Segundo a PJ, a jovem, residente no bairro de Ponta d'Água, saiu de casa ao início da tarde do dia 27 de maio, para ir encontrar-se com um amigo em Achada Grande Trás, bairro onde terá sido vista pela última vez.

"Apesar de diversas diligências encetadas, a jovem desaparecida ainda não foi localizada", adiantou a PJ em comunicado de imprensa.

Na mesma nota, a polícia científica cabo-verdiana lançou um apelo à população para que forneça informações às autoridades policiais caso saiba do paradeiro da jovem ou a tenha visto.

Ainda na cidade da Praia, há mais de dois anos que as autoridades cabo-verdianas estão a investigar o desaparecimento de duas crianças, de 10 e 12 anos, que saíram de casa, em Achada Limpo, mas nunca mais foram vistos pelos familiares.

Uma jovem de 19 anos e o seu filho bebé também desapareceram há mais de dois anos, tal como outra criança, cujas ossadas foram encontras em janeiro de 2018 num bairro dos arredores da cidade da Praia.