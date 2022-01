Planeta vermelho mais perto: Hibernação de astronautas pode ser solução para viagem a Marte

A hibernação de astronautas pode ser a melhor forma de economizar custos de uma missão a Marte, reduzir o tamanho da nave e manter a tripulação saudável durante a longa viagem até ao planeta, defendem cientistas.

Num estudo liderado pela Agência Espacial Europeia (ESA), que esta segunda-feira divulgou as suas conclusões em comunicado, uma equipa de investigadores sugere que a hibernação humana (induzida por medicação com ação sedativa para reduzir o metabolismo) pode vir a ser uma "técnica revolucionária para as viagens espaciais".

Segundo a ESA, reduzir a taxa metabólica de uma tripulação a caminho de Marte para 25% do seu estado normal permitiria diminuir o tamanho da nave e a sua carga útil (comida, água, oxigénio), tornando a viagem de ida e volta de dois anos "mais viável".