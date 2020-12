Plano da Suécia contra a Covid-19 deixa Cuidados Intensivos em rutura na segunda vaga

A estratégia da Suécia contra a pandemia de Covid-19 não está a resultar e a segunda vaga deixou as unidades de cuidados intensivos da região da capital Estocolmo a 99% da sua capacidade. Só no último mês registaram-se 1400 mortes devido à Covid-19 e a Noruega e Finlândia já se ofereceram para ajudar a Suécia.A segunda vaga está a deixar os hospitais suecos em rutura e levou já a Noruega e Finlândia a oferecer ajuda. A Noruega apenas registou 100 mortes no último mês, a Finlândia registou 80 mortes.As demissões sucedem-se entre o pessoal de cuidados de saúde na Suécia. Desde o início da pandemia, 3600 profissionais já abandonaram os seus cargos.As autoridades suecas já classificaram a situação do país como "muito grave". A Suécia é o país da Escandinávia mais afetado pela pandemia de Covid-19, embora ainda longe dos números trágicos de Espanha, Itália ou França.A segunda vaga levou a Suécia a aumentar as medidas de prevenção e o governo proibiu reuniões publicas de mais de oito pessoas, venda de álcool a partir das 22h00 e os bares, restaurantes e clubes noturnos são obrigados a encerrar às 22h30.