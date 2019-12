Plano de combate às alterações climáticas apresentado no Parlamento Europeu

A presidente da Comissão europeia, Ursula von der Leyen, apresenta esta quarta-feira ao Parlamento Europeu, que se reúne extraordinariamente para tal, o plano de combate às alterações climáticas, o "Pacto Ecológico Europeu".

O pacto, que tem entre as suas metas vinculativas o ano de 2050 para se chegar à neutralidade carbónica na União Europeia (UE), irá concretizar-se em propostas legislativas que a comissão apresentará nos próximos meses.

A neutralidade carbónica consiste na redução ao máximo das emissões de dióxido de carbono (CO2) e compensar as que se mantêm com dispositivos de absorção do principal gás com efeito de estufa, como as florestas.

O tema estará ainda na agenda do Conselho Europeu de quinta e sexta-feira, no qual Portugal está representado pelo primeiro-ministro, António Costa.