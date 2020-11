'Plano de Natal' espanhol limita jantares a seis pessoas e quer recolher até à 01h00

Espanha já tem um 'plano de Natal' para os cidadãos conseguirem organizar as festividades neste ano atípico, envolto na pandemia da Covid-19.



Segundo avançou esta terça-feira o jornal espanhol El País, o plano vai limitar os jantares a seis pessoas, com recolher obrigatório à 01h00 da manhã na véspera de Natal e também do Ano Novo.





Espanha já tem um 'plano de Natal' para os cidadãos conseguirem organizar as festividades neste ano atípico, envolto na pandemia da Covid-19.A ideia do governo espanhol é limitar os movimentos ao máximo, não impondo no entanto confinamentos territoriais, que vão depender das comunidades espanholas autónomas.

O documento vai ser apresentado pelo Governo espanhol no Conselho Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde (SNS), onde têm assento os responsáveis do setor das comunidades autónomas espanholas, que têm autonomia em matéria de saúde.