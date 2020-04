Plasma de doentes que venceram o coronavírus mostra-se eficaz em infetados em estado grave

O jornal britânico The Guardian dá esta terça-feira conta de que há cada vez mais doentes tratados com plasma sanguíneo que estão a beneficiar deste método.

Várias têm sido as notícias nos últimos dias de que há países a testar o plasma de doentes de coronavírus recuperados em doentes infetados.Duas equipas de médicos em dois hospitais a China descobriram que o plasma consegue reverter o estado clínico de doentes infetados com coronavírus que se encontrem em estado grave. Administraram plasma sanguíneo - rico em anticorpos - em 15 pacientes em estado grave e muitos deles registaram melhorias signitificativas.Em Wuhan, foi realizado um outro estudo em 10 pacientes. Após terem recebido o plasma de doentes recuperados, os efeitos do vírus tornaram-se menos graves.Em três dias, os médicos observaram melhorias nos sintomas dos pacientes, variando de falta de ar e dores no peito a febre e tosse.Xiaoming Yang, do Centro Nacional de Pesquisa para Vacinas Combinadas de Wuhan, descreveu o tratamento como uma "opção de resgate promissora" em pacientes graves. A investigadora afirma ainda que é necessário um estudo mais profundo para confirmar estas descobertas.Outra equipa de médicos liderada por Lei Liu, do hospital de Shenzhen Third People, China, deu plasma a cinco pacientes gravemente doentes. Todos apresentaram melhorias nos sintomas após o tratamento e, em 10 dias, três pacientes deixaram de depender de ventiladores que os mantinham vivos.Para já a eficácia deste método ainda não é comprovada dado a reduzida amostra de casos e estes testes não terem sido feitos de forma formal. Este tipo de terapia foi usada em 1918, durante o combate à pandemia de gripe espanhola.