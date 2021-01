Plasma sanguíneo de sobreviventes da Covid-19 reduz casos graves da doença em 60%, revela estudo

O plasma sanguíneo continua a ser uma das grandes apostas dos investigadores e cientistas como possível forma de tratamento para casos de coronavírus.



Um laboratório em Buenos Aires, na Argentina, realizou vários estudos e testes e concluiu que o plasma sanguíneo de doadores que recuperaram do coronavírus pode ser benéfico no tratamento contra a doença.



"The New England Journal of Medicine".



O ensaio contou com a participação de 160 idosos da região da capital argentina, infetados com Covid-19. Durante a experimentação foi administrado um quarto de litro de plasma sanguíneo convalescente (de doentes recuperados) a 13 de 80 pacientes com doença respiratória grave; a outros 25 foi administrada água salgada.



As conclusões foram animadoras: apenas nove dos pacientes tratados com plasma precisaram de oxigénio, contra 23 doentes do segundo grupo, ou seja, uma redução de 60% do risco das doenças graves quando tratados com plasma sanguíneo. Os investigadores concluíram assim que a administração precoce de plasma convalescente de alto título em idosos com infecção moderada reduziu a progressão da doença.



O plasma é a parte líquida do sangue e inclui anticorpos. Tem sido estudado no último ano como uma opção ao tratamento do novo coronavírus. Este elemento do sangue humano, recolhido de pessoas que tenham já sido infetadas, possui anticorpos ao vírus.