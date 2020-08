Plataforma Zoom está em baixo em todo o mundo

A Zoom, empresa americana de serviços de videoconferência, está a dar problemas desde as 13h10 desta segunda-feira, afetando utilizadores de todo o mundo.



A razão da "baixa" ainda não é conhecida. Contudo, dos que reportaram problemas ao utilizar a aplicação, 70% diz ter problemas ao entrar, 15% com o website e 13% com a conexão do servidor.



A Zoom ganhou popularidade durante o confinamento provocado pela pandemia da Covid-19. No pico da sua utilização, chegou aos 300 milhões de participantes diários.