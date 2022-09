PM britânico avança com financiamento público de 810ME para nova central nuclear

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou esta quinta-feira um financiamento governamental de 700 milhões de libras (810 milhões de euros) para a construção da nova central nuclear Sizewell C, que deverá custar dezenas de milhares de milhões de libras.

Os meios de comunicação social britânicos já tinham noticiado que a central tinha recebido luz verde do primeiro-ministro, que permanece no cargo apenas mais alguns dias até à chegada do novo líder do partido Conservador, que será conhecido na segunda-feira.

O projeto, que deverá custar entre 20.000 e 30.000 milhões de libras (23.000 a 35.000 milhões de euros no câmbio atual), foi aprovado em Julho por Londres, apesar de Johnson se ter comprometido antes a não tomar grandes decisões orçamentais antes da chegada do sucessor.