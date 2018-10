Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PM italiano assegura que não há nenhuma hipótese de Itália sair do euro ou da UE

Comissão Europeia anunciou na semana passada que pediu a Itália uma clarificação sobre o projeto de orçamento entregue em Bruxelas.

13:14

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, assegurou esta segunda-feira que não há, no seu Governo, qualquer intenção de sair do euro ou da União Europeia, apesar das divergências com a Comissão Europeia em relação ao seu orçamento.



"Leiam bem os meus lábios: para Itália, não há nenhuma hipótese de Italexit, de saída da Europa ou da zona euro", disse Conte, em inglês, num encontro com a imprensa estrangeira em Roma.



A mesma mensagem foi dita no sábado pelos dois vice-primeiros-ministros populistas, Matteo Salvini, líder da Liga (extrema-direita, e Luigi Di Maio, líder do Movimento 5 Estrelas (antissistema).



"Não há qualquer vontade de sair da União Europeia ou da moeda única. Estamos bem na UE", disse Salvini, antes de ceder a palavra a Di Maio, que assinalou que, "enquanto o governo durar, não haverá intenção de sair da UE ou da zona euro".



A Comissão Europeia anunciou na semana passada que pediu a Itália uma clarificação sobre o projeto de orçamento entregue em Bruxelas, proposta que se desvia das regras europeias ao prever um défice de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB) para 2019.



A resposta italiana foi recebida esta segunda-feira e será analisada na terça-feira no Colégio de Comissários, confirmou em Bruxelas o porta-voz Margaritis Schinas.