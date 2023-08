O Partido Nacionalista Basco (PNV) insistiu na segunda-feira na recusa em apoiar um Governo liderado por Alberto Núñez Feijóo, mesmo depois de o Vox (extrema-direita) ter dado um passo ao lado e abdicado de fazer parte do executivo.



A nega do PNV constitui um duro revés para Feijóo, que julgava que a decisão do Vox poderia abrir caminho a outros partidos que até agora tinham fechado a porta a um acordo com o PP porque recusavam terminantemente integrar um Governo com participação da extrema-direita.









Ver comentários