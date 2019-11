'Pó branco' leva a evacuar e desinfectar comboio em Bruxelas

Cerca de 30 passageiros que viajavam num comboio com destino ao aeroporto de Bruxelas foram retirados e desinfectados após ter sido descoberto um saco de pó branco.O alarme foi dado por volta das 17h00 (cerca das 16h00 em Portugal continental) após o condutor do comboio ter encontrado bagagens com sacos de pó branco. A polícia ferroviária foi então notificada e um procedimento de alarme por suspeitas de presença de antraz - doença infecciosa provocada pela bactéria gram-positiva Bacillus anthracis - foi acionado.